Светлана Василькова победила на выборах главы Пустошкинского района

09:54, 09 сентября 2019, ПАИ

Выборы главы Пустошкинского района выиграла кандидат от партии «Яблоко», депутат районного Собрания, пенсионер Светлана Василькова. За неё проголосовали 1 тыс. 877 избирателей, что составило 53,35% от общего количеста участников голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

На втором месте – кандидат от партии «Единая Россия», председатель комитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин (1 тыс. 287 голосов или 36,58%).

Результат остальных претендентов на пост главы района не превысил 3%. Выдвинутый ЛДПР помощник депутата Псковского областного Собрания, депутат районного Собрания Алексей Карасев получил 2,93% (103 голоса), кандидат от «Справедливой России» начальник по управлению имуществом АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» Валентина Александрова - 2,39% (84 голоса), домохозяйка Елена Агаджанова, шедшая на выборы от «Партии Роста», - 1,05% (37 голосов).

Выборы главы Пустошкинского района состоялись в Единый день голосования 8 сентября. Явка составила 49,46% избирателей.