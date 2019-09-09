Шесть человек пострадали при столкновении ВАЗа и «Ниссана» в Псковском районе

10:58, 09 сентября 2019, ПАИ

7 сентября в 20:50 в деревне Середка Псковского района 26-летний водитель ВАЗ-2105 врезался в припаркованный «Ниссан». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, в ДТП пострадали 6 человек: водитель ВАЗа и три пассажира - 14-летняя и 16-летняя девушки, 16-летний молодой человек. Их всех госпитализировали. Также незначительные травмы получил 26-летний водитель «Ниссана».

8 сентября в 21:50 в Великих Луках на улице Зверева на нерегулируемом перекрестке 18-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу «БМВ» под управлением 19-летнего молодого человека. В аварии пострадала 19-летняя пассажирка ВАЗа. Девушка получила ушибы.