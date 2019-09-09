Галина Невалённая выиграла выборы в Псковскую городскую Думу

11:08, 09 сентября 2019, ПАИ

Кандидат от «Единой России», главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая выиграла выборы в Псковскую городскую Думу. Она получила 34,38% голосов избирателей (613 голосов), сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

24,51% (437 голосов) получил начальник отдела внедрения в ООО «МИП «ДЭМИСМЕД» Николай Кузьмин, шедший на выборы от «Яблоко», 19,52% (348 голосов) - директор ООО ЧОО «Областное агентство безопасности» Олег Луценко, выдвинутый КПРФ.

На четвёртом месте оказалась кандидат от «Справедливой России», заместитель генерального директора в ООО «УО» Городская управляющая компания» Татьяна Филипченкова, у которой 4,77% (85 голосов). Далее идут выдвинутый ЛДПР повар в ООО «Перспектива» Павел Рахонин (4,21% или 75 голосов), претендент от партии «Социальная защита», председатель ликвидационной комиссии ООО Центр дополнительного образования «АйтиЛён» Виктор Широбоков (3,25% или 58 голосов), самовыдвиженец, официальный уполномоченный представитель Гражданского регионального автономного движения России Василий Краснов (3,03% или 54 голоса).

На последнем месте оказался кандидат от «Партии Роста», директор ООО «Эко-край «Псковский» Игорь Романов, набравший 39 голосов или 2,19%.

Довыборы депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №13 состоялись в Единый день голосования 8 сентября. Явка составила 18,05%.