За ложное сообщение о краже паспорта великолучанке грозит тюрьма

12:21, 09 сентября 2019, ПАИ

Жительница города Великие Луки предстанет перед судом за ложное сообщение о краже паспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В мае этого года женщина обратилась в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки с письменным заявлением о краже документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. Таким образом она хотела избежать административной ответственности по статье 19.16 КоАП РФ за утрату паспорта.

В ходе проверки заявления установлено отсутствие факта кражи. Великолучанка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.