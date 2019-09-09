Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области превысила 80%

13:28, 09 сентября 2019, ПАИ

Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области составила 80,14% от общего количества избирателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

За врио губернатора Петербурга Александра Беглова проголосовали 83,6% избирателей, за кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова и представителя партии «Справедливая Россия» Надежду Тихонову – по 7,88%.

8 сентября жители северной столицы, находящиеся на территории Псковской области, могли проголосовать за кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга на 15 экстерриториальных избирательных участках.