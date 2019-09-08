В Краснодаре дерево упало на детскую площадку, один ребенок погиб
В Краснодаре трагедией завершилась прогулка воспитанников и их педагога по территории детского сада. Один ребенок погиб, еще один получил травмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
Несчастный случай произошел 9 сентября утром на территории детского сада №48 на улице Красной. На площадку упало дерево. Это случилось в тот момент, когда группа вышла на прогулку. Пострадали двое двухлетних детей и воспитательница.
Одну из девочек не удалось спасти, другому ребенку и педагогу оказана медицинская помощь.
Инициирована доследственная проверка, ее взяли на контроль прокурор края и региональное управление СК.