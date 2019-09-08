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Происшествия

В Краснодаре дерево упало на детскую площадку, один ребенок погиб

В Краснодаре трагедией завершилась прогулка воспитанников и их педагога по территории детского сада. Один ребенок погиб, еще один получил травмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Несчастный случай произошел 9 сентября утром на территории детского сада №48 на улице Красной. На площадку упало дерево. Это случилось в тот момент, когда группа вышла на прогулку. Пострадали двое двухлетних детей и воспитательница.

Одну из девочек не удалось спасти, другому ребенку и педагогу оказана медицинская помощь.

Инициирована доследственная проверка, ее взяли на контроль прокурор края и региональное управление СК.

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