Два автомобиля сгорели в Пскове

09:05, 10 сентября 2019, ПАИ

В Пскове в Печерском переулке неизвестные подожгли ВАЗ-2104 2003 года выпуска. Произошлло все 10 сентября в 4:22. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь повредил салон и лакокрасочное покрытие, обгорело заднее левое колесо.

9 сентября в 22:44 в Пскове на улице Алмазной сгорел «БМВ 528», 1996 года выпуска. Причиной, отметили в ведомстве, стало нарушение правил при проведении сварочных работ.

В этот же день в 14:02 в Стругокрасненском районе в деревне Зовка в двухквартирном жилом доме в комнате сгорели постельные принадлежности. Этому послужило неосторожное обращение хозяина с огнем при курении. Спасен жилой дом.

В 15:40 в Стругокрасненском районе в деревне Княжицы сгорела летняя кухня из-за короткого замыкания электропроводки.

По аналогичной причине в 20:25 в Новосокольниках на улице Воровского в двухквартирном доме в одной из квартир обгорели электроприборы и стена.