«Титан-полимер» заинтересован в создании эффективных производственно-кооперационных цепочек

10:26, 10 сентября 2019, ПАИ

Компания «Титан-Полимер» принимает участие в IV Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме, который проходит 10 сентября. Представители компании совместно с ОЭЗ «Моглино» выступят на круглом столе «Международное и межрегиональное партнерство, кластеризация и кооперация: основные факторы успешного развития композитной отрасли». Темой выступления станут «Возможности и преимущества ОЭЗ в развитии промышленной кооперации на примере создания полимерного кластера «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».

«Титан-Полимер» заинтересован в выстраивании отлаженных производственно-кооперационных цепочек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. Это позволит эффективно использовать не только мощности проектируемого завода, но и работать со сбытом продукции. В выстраивании кооперации заинтересован не только «Титан-Полимер», но и потенциальные получатели ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки.

Участие в форуме — один из шагов к выстраиванию таких цепочек, отметили в компании.

«Совместно с особой экономической зоной «Моглино» перед нами стоит задача привлечь потенциальные производства для переработки нашего сырья в продукции разных отраслей промышленности. В этом кластерная логика, это более эффективно, чем просто сбыт нашего сырья», - подчеркнули на предприятии.

В мае 2018 года в рамках Петербургского экономического форума между Ассоциацией «Композитный кластер Санкт-Петербурга» и администрацией Псковской области было подписано соглашение о сотрудничестве.