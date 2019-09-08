Спектакль «Золушка» открыл детский театральный сезон в Великих Луках

10:28, 10 сентября 2019, ПАИ

Детский театральный сезон открылся в Великих Луках премьерой спектакля «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро. Он был поставлен при поддержке проекта «Единой России» «Культура малой Родины», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Режиссер-постановщик «Золушки» - Максим Ларин. Для спектакля, как отметили в Великолукском театре, были изготовлены костюмы в стиле сказок Тима Бертона, необычные декорации, подготовлено музыкальное и световое оформление.

«Золушка» - старинная волшебная сказка. О любви, о дружбе, о справедливости. Спектакль погружает детей в волшебный сказочный мир, где рядом с людьми живут эльфы, феи, ведьмы и волшебники. Где добро борется со злом, а честность, верность и трудолюбие награждается. И нет ничего сильнее любви и добра. Это новый современный взгляд на всем известную историю, которая живет много лет и передается из поколения в поколение», - рассказали создатели спектакля.