Мост через реку Олешенка отремонтируют в Псковском районе
Мост через реку Олешенка отремонтируют в Псковском районе. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 367 тыс. 498,8 рубля. Источник финансирования - бюджет муниципального образования.
Техзадание предусматривает демонтаж колесоотбойных брусьев, разборку деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия, ограждения деревянных эстакад. Затем подрядчику предстоит сделать новые деревянные пролетные строения моста, обустроить заезды, обеспечить огнезащитное покрытие поверхностей.
Проведение аукциона запланировано на 24 сентября.