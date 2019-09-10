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Общество

Мост через реку Олешенка отремонтируют в Псковском районе

Мост через реку Олешенка отремонтируют в Псковском районе. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 367 тыс. 498,8 рубля. Источник финансирования - бюджет муниципального образования.

Техзадание предусматривает демонтаж колесоотбойных брусьев, разборку деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия, ограждения деревянных эстакад. Затем подрядчику предстоит сделать новые деревянные пролетные строения моста, обустроить заезды, обеспечить огнезащитное покрытие поверхностей.

Проведение аукциона запланировано на 24 сентября.

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