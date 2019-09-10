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Общество

Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области

В Псковской области привиты от гриппа 44 тысяч 792 человека. Такие данные озвучили на совещании по вопросам здравоохранения, которое 10 сентября проводит первый заместитель губернатора Вера Емельянова с главными врачами медучреждений региона и заместителями глав муниципальных районов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника отдела организации лечебно-профилактической помощи населению комитета по здравоохранению области Лада Платонова сообщила, что план по вакцинации выполнен на 15,8%. Из тех, кто уже сделал прививку от гриппа, - 3 тысяч 493 ребенка. Остальные - взрослые. Она уточнила, что для региона поставлен высокий план вакцинации: еженедельно необходимо прививать более 20 тысяч человек, чтобы его достичь.

Для этого рекомендовано активно работать с населением районов, проводить выездную вакцинацию. В качестве положительного примера приведена деятельность поликлиник в Пскове, которые в рамках работы выездных офисов регулярно делают прививки на парковках у крупных торговых комплексов.

Представители профильного комитета подчеркнули, что на данном этапе важна разъяснительная работа и порекомендовали активно взаимодействовать с руководством предприятий и организаций, средствами массовой информации.

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