Хрединский дом культуры отремонтируют

19:16, 10 сентября 2019, ПАИ

В сельском доме культуры, расположенном в деревне Хредино Стругокрасненского района, будет проведён ремонт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сначала в доме культуры будет отремонтирована кровля. На эти цели по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выделены более 1 млн рублей из резервного фонда администрации региона. Уже определен подрядчик, и после подписания договора о проведении работ замена кровли займет 45 дней.

Кроме того, в учреждении будет проведен текущий ремонт помещений. В рамках проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» на эти цели выделены 500 тысяч рублей.

В 2019 году в 14 сельских домах культуры пройдут ремонтные работы, еще 14 учреждений получат новую технику. В районах Псковской области в ближайшие три года появятся 23 автоклуба, чтобы организовывать мероприятия в отдаленных населенных пунктах. Все эти мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Культура» и проектов «Единой России» «Театры малых городов» и «Культура малой родины».