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В этом году в Турции погибли 88 туристов из России

В этом году в Турции погибли 88 туристов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Турции Алексея Ерхова.

«Нынешний туристический сезон, который еще не завершился, к сожалению, оказался очень тяжелым по числу происшествий с российскими туристами на юге Турции. На сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев и порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся турпотоком из России. В прошлом году Турцию посетили около 6 млн наших граждан, в этом году, как ожидается, их должно быть больше», - рассказал посол.

Несчастные случаи в основном связаны с состоянием здоровья отдыхающих. «Речь идёт о людях преклонного возраста, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые приезжают в Турцию, где погодно-климатические условия значительно отличаются от российских», - уточнил Алексей Ерхов.

Также причиной смертей становится злоупотребление системой «всё включено». «Мало кто знает, что употребление алкогольных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев. Таким образом, все финансовые расходы ложатся на пострадавших и их близких», - констатировал посол.

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