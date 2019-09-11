Разработку программы поддержки легкой промышленности обсудят в Псковской области

11:11, 11 сентября 2019, ПАИ

19 сентября на встрече в Пскове с членами регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей губернатор Псковской области Михаил Ведерников планирует обсудить меры поддержки лёгкой промышленности. Об этом во время обсуждения измений в программу «Развитие сельского хозяйства Псковской области» на заседании комитета по бюджету, финансам и наловой политике Псковского областного Собрания (ПОС) рассказала вице-губернатор Нинель Салагаева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках обсуждения различных мер поддержки депутаты обратили внимание на необходимость формирования плана мероприятий по созданию условий для повышения конкурентоспособности предприятий легкой промышленности региона.

Нинель Салагаева уточнила, что на данный момент в регионе пока нет соответствующей программы, но потребность в подобного рода плане действий назрела. Она пояснила, что федеральные меры поддержки сельского хозяйства финансируются из бюджета страны, а Минпромторг, который курирует легкую промышленность, пока не создал специализированных программ. Однако Михаил Ведерников на встрече с предпринимателями предложит обсудить возможные изменения данной ситуации.

Парламентарии с важностью данного вопроса согласились и высказали готовность поддержать инициативы областных властей.