Нетрезвую женщину сбил автомобиль на улице Рокоссовского в Пскове

11:17, 11 сентября 2019, ПАИ

Нетрезвая женщина попала под колёса автомобиля на улице Рокоссовского в Пскове. ДТП случилось около 2:00 11 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулём автомобиля «Фольксваген», который сбил 34-летнюю псковичку, находился 53-летний мужчина, он был трезв.

Женщина, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии она получила ушибы. Госпитализация не потребовалась.