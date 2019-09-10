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Нетрезвую женщину сбил автомобиль на улице Рокоссовского в Пскове

Нетрезвая женщина попала под колёса автомобиля на улице Рокоссовского в Пскове. ДТП случилось около 2:00 11 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулём автомобиля «Фольксваген», который сбил 34-летнюю псковичку, находился 53-летний мужчина, он был трезв.

Женщина, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии она получила ушибы. Госпитализация не потребовалась.

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