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Политика

Власти Псковской области смогут оперативнее работать с госпрограммами

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике рекомендовали внести изменения в статью 17.2 регионального закона «О бюджетном процессе», которые позволят исполнительной власти более оперативно работать с государственными программами. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, которое проходит 11 сентября.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов напомнил, что несколько лет назад было решено рассматривать госпрограммы на заседаниях комитетов. Однако возник ряд замечаний, в связи с которыми были разработаны поправки. Борис Полозов уточнил, что предлагается исключить необходимость представлять в областное Собрание изменения, связанные с перераспределением финансов внутри программы. «Это позволит оперативно готовить необходимые документы для федеральных министерств и ведомств», - уверен Борис Полозов.

Члены бюджетного комитета согласись с необходимостью предлагаемых изменений.

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