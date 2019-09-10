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Жители Псковской области пытались продать сигареты на полмиллиона рублей нарушителям госграницы

В Псковской области выясняются обстоятельства громкого дела. В лесу на территории Пыталовского района сотрудниками полиции были найдены 14 тысяч пачек сигарет, подготовленных к продаже за рубеж. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Выяснилось, что четыре местных жителя решили продать крупную партию сигарет гражданам Латвии. Для этого покупатели незаконно перешли государственную границу и планировали встретиться с продавцами вне пункта таможенного пропуска. Общая стоимость контрабандной партии товара составила около полумиллиона рублей.

В ведомстве отметили, что информация о готовящейся сделке поступила в полицию от сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Вся партия сигарет изъята. Возбуждено уголовное дело. Организаторам незаконной торговой сделки грозит 5 лет лишения свободы.

 

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