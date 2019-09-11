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Общество

Михаэль Шумахер пришёл в сознание после 6 лет комы

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, который почти 6 лет назад получил серьезную травму головы, пришел в сознание. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Зимой 2013 года Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах в Альпах. Медики диагностировали черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. С тех пор спортсмен находился в коме.

По данным издания Parisien, 9 сентября 50-летнего Михаэля Шумахера доставили в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Его лечением займётся профессор Филипп Менаше - создатель способа лечения повреждений головного мозга при помощи стволовых клеток.

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