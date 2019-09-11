К выравниваю тарифов на соцуслуги в регионах призвал министр труда

14:12, 11 сентября 2019, ПАИ

К выравниваю тарифов на социальные услуги в регионах призвал глава Минтруда Максим Топилин, пишет РИА Новости. По его словам, альтернативой может быть система субсидирования соцуслуг.

На заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере министр подчеркнул, что тарифы на социальные услуги находятся в компетенции субъектов, имеющих разное бюджетное обеспечение. «Но это не означает, что мы не должны стремиться к тому, что тарифы выравнивать. То есть нам надо какой-то механизм искать», – заявил Максим Топилин.

Он добавил, что к решению данного вопроса нужно подключить министерство финансов. По мнению главы Минтруда, должна быть стратегическая линия в части экономического выравнивания субъектов, либо механизм субсидирования предоставления услуг.