Несколько деревень в Псковской области поменяют «прописку»

14:47, 11 сентября 2019, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению согласовали изменения в региональное законодательство, касающиеся установления границ и статуса вновь образуемых муниципальных образований. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 11 сентября, поправки предлагается внести в закон «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области».

Руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова рассказала, что законопроект подготовлен на основании обращений властей муниципалитетов. Она отметила, что в существующем законе много неточностей – последняя редакция была в 2015 году. В частности, вносятся изменения в наименования населенных пунктов, которые не соответствуют Государственному каталогу географических названий. Также на основании архивных документов и информации, полученной от органов местного самоуправления, из закона исключен ряд наименований.

Так, деревни Жданово, Кузнецы и Мишнево будут исключены из состава Маевской волости Новосокольнического района и включены в Пригородную. Деревня Замошенье была включена в состав Пригородной волости ошибочно, она находится на территории Пустошкинского района. Деревня Лукино будет исключена из Щукинской волости этого района, так как отсутствует в справочнике административно-территориального деления Псковской области. Деревни Зеваки, Пахомовичи и Усвятские Нивы исключаются из состава населенных пунктов сельского поселения «Усвятская волость» Усвятского района, так как первых двух уже не существует, а последняя вошла в состав райцентра.

Елена Тимашова добавила, что Росреестр просит откорректировать название острова Залита.

Отвечая на вопрос, не будут ли эти изменения «головной болью» для населения, она ответила отрицательно, поскольку жители сами обратились с такими проблемами.