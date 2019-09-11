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Общество

В Псковской области поддержали идею сделать 11 ноября памятной датой России

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержали инициативу коллег из Калужской области по внесению изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 11 сентября, законопроект предусматривает установление памятной даты 11 ноября – День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Председатель комитета по законодательству Владимир Яников заметил, что день окончания великого стояния на реке Угре имеет значение для всей России. Законопроект уже поддержали Российская академия наук, Минобороны, Минюст.

Доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Елена Полосова процитировала Николая Карамзина, который отмечал, что «в этот момент настал конец нашему рабству». «Великое стояние привело к окончанию ордынского ига. Инициативу нужно поддержать, тем более таких событий не так уж и много», - заявила доцентр. Она уверена, что нужно согласиться с калужскими инициаторами, однако, добавила Елена Полосова, есть технический вопрос – по новому стилю этот день выпадает на 20 ноября. 

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