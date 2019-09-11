Эстония намерена отменить безвизовый режим для граждан Украины

15:40, 11 сентября 2019, ПАИ

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме выступил с предложением об отмене безвизового режима для граждан Украины. Аргументом стало увеличение потока трудовых мигрантов в Эстонии. Об этом пишет портал err.ee.

По мнению Марта Хельме, у Эстонии должен быть выбор – кого впускать в страну, на какой срок и в каком количестве. Министр пообещал представить соответствующие законодательные инициативы в парламент уже этой осенью.

Он также добавил, что лидеры Консервативной народной партии (EKRE) заранее знали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет «троянским конем».

«Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», - добавил Март Хельме.