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Общество

В 30 км от Чернобыля загорелся лес

На территории Дымарского лесничества в 30 километрах от Чернобыля возник пожар на площади около 6 га, пишет РИА Новости.

Отмечается, что возгорание произошло 11 сентября в 12:25 вблизи села Новые Соколы Ивановского района. Загорелась лесная подстилка на площади около 4 га, местами возгорание перешло в верховой пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь в лесу затем распространился на площадь около 1 гектара. Общая площадь пожара составляла около 6 га.

К тушению огня привлекли 62 человека и 11 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

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