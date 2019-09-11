В 30 км от Чернобыля загорелся лес

23:00, 11 сентября 2019, ПАИ

На территории Дымарского лесничества в 30 километрах от Чернобыля возник пожар на площади около 6 га, пишет РИА Новости.

Отмечается, что возгорание произошло 11 сентября в 12:25 вблизи села Новые Соколы Ивановского района. Загорелась лесная подстилка на площади около 4 га, местами возгорание перешло в верховой пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь в лесу затем распространился на площадь около 1 гектара. Общая площадь пожара составляла около 6 га.

К тушению огня привлекли 62 человека и 11 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.