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Политика

Артур Гайдук официально стал депутатом Псковского областного Собрания

31 октября врач Псковской станции скорой медицинской помощи, экс-депутат Псковской городской Думы Артур Гайдук официально стал депутатом Псковского областного Собрания, передаёт с сессии регионального парламента 31 октября корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов напомнил, что член партии «Яблоко» получил мандат по итогам состоявшихся 8 сентября довыборов в областное Собрание по округу №2. За него проголосовали 1 тысяча 688 человек, что составляет 40,21% от общего числа участников выборов.

«Поздравляем вас с избранием депутатом и желаем успешной и конструктивной работы на благо избирателей Псковской области», - обратился к новому коллеге председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Второй результат по итогам выборов был у кандидата от «Единой России» советника генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игоря Максимова. Он получил 1 тысячу 353 голоса или 32,23%. На третьем месте с результатом в 507 голосов (12,08%) оказался выдвинутый от «Справедливой России», директор ООО «Подкова» Павел Николаев.

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