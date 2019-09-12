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Политика

Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании: Пора обратить внимание на молодежь

Депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков (фракция ЛДПР) призвал представителей политических объединений, работающих на территории региона, обратить внимание на молодежь и задействовать ее активность в своих проектах. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, разговор об этом зашел на сессии 12 сентября. Представитель фракции ЛДПР подчеркнул, что к такой работе подталкивают итоги прошедших в единый день голосования, 8 сентября, выборы в России. Партии, еще недавно лидировавшие в таких политических кампаниях, теряют свои позиции. По словам Антона Минакова, причина такой ситуации — нежелание замечать изменения в стране и в мире. Сегодня, отметил он, необходимо делать ставки на молодежь, вовлекать ее в свои проекты и программы, чтобы избежать повторения «истории Украины». Там сторонние силы влияли именно на умы молодых людей и их руками совершали политические манипуляции.

«Молодежь не согласна жить в тех условиях, которые им предлагают», - отметил Антон Минаков и добавил, что это могут использовать не просто политические оппоненты, а «силы из вне». Вот почему нужны ставки на молодых людей.

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