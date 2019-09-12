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Политика

Александр Лукашенко: Углубление связей с Россией — приоритет белорусской политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал приоритетом внешней политики республики — развитие и углубление многоплановых двухсторонних связей с Россией. Об этом он заявил 12 сентября, принимая верительные грамоты послов 13 государств. Среди участников приема — российский дипломат Дмитрий Мезенцев, сообщает ТАСС.

По словам Александра Лукашенко, Россия - «основной стратегический партнер и союзник Беларуси». «Отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и общей истории», - добавил глава государства.

Он уточнил, что в данный момент уделяется особое внимание развитию взаимодействия в рамках Союзного государства. «Мы с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным договорились, что в канун знаковой даты - 20-летия подписания договора о создании Союзного государства - должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития интеграции», - добавил Александр Лукашенко.

Псковская область — приграничный регион. И Белоруссия — государство, с которым наряду с Эстонией и Латвией, она граничит. На территории субъекта действуют предприятия, партнерами которых выступают белорусские компании, в Псковской области развита сеть сбыта продуктов питания из Белоруссии, работают строительные предприятия.

В Себежском районе Псковской области регулярно проходят встречи на Кургане дружбы, одной из сторон- организаторов мероприятия выступает Белоруссия.

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