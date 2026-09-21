Антон Мороз: «Единая Россия» реализует все пункты Народной программы в Псковской области

14:25, 21 сентября 2026, ПАИ

Все пункты Народной программы «Единой России» будут реализованы в Псковской области, заявил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз. Об этом он сказал на брифинге партии по подведению итогов выборов, который прошёл 21 сентября в региональном отделении «Единой России» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я хотел бы поблагодарить избирателей, поскольку то единодушие, которое было проявлено на территории региона, оно очень важно для партии «Единая Россия». Это поддержка, за которую мы очень сильно благодарны нашим избирателям. Как сказали мои коллеги, мы постараемся оправдать эти ожидания и доверие, которое было оказано», – сказал Антон Мороз.

По его словам, в народной программе нет пунктов, которые партия считает неважными. «Народная программа потому и народная программа, чтобы мы осуществляли её в полном объёме», – отметил депутат.

Он добавил, что на народной программе «Единой России», в том числе, базируются нацпроекты, которые в будущем, как надеется партия, будут трансформироваться, приниматься в администрации президента и утверждаться президентом Владимиром Путиным.

«Ответственность перед избирателями для нас – это одна из основных задач, которые мы перед собой ставим. Поэтому все те пункты народной программы, которые были нам избирателями предложены, мы будем обязательно осуществлять и развивать территории нашего региона», – заключил Антон Мороз.

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.