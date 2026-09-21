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Политика

Михаил Каратыш рассказал о работе с обращениями жителей после выборов

Выпускник региональной кадровой программы «Герои Земли Псковской», ветеран СВО и помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш рассказал о работе с обращениями жителей. Об этом он сообщил на брифинге партии «Единая Россия» по подведению итогов выборов, который прошёл 21 сентября в региональном отделении партии в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

По словам Михаила Каратыша, опыт службы в армии, где он занимал командные должности, сформировал у него ответственное отношение к людям, которые ему доверяют.

«В уставе командиров, в обязанностях есть такая хорошая строчка: заботиться о своих подчиненных. Так как я всю свою службу в армии занимал командные должности, то это, наверное, уже как в крови. Просто заботиться о тех, кто тебе верит, о тех, за кого ты отвечаешь, за кого ты несешь ответственность», – сказал Михаил Каратыш.

Он отметил, что во время встреч с жителями поднимались вопросы из самых разных сфер, прежде всего связанные с повседневной жизнью.

«Вопросы жителей были именно из тех сфер, которые человеку ближе всего. То есть это и ЖКХ, и какие-либо вопросы, например, благоустройства территории», – рассказал Михаил Каратыш.

По его словам, людей в первую очередь волнуют проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно.

«Людей прежде всего интересует то, чего они касаются 24 на 7, то, что рядом, то, что их действительно волнует, то есть от чего зависит их жизнь», – подчеркнул Михаил Каратыш.

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

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