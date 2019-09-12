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Общество

Депутаты Псковского облсобрания сократили себе каникулы

Гимн Псковской области планируется исполнять на первой и последней сессиях очередного созыва областного Собрания вместе с государственным гимном. Внесение соответствующих изменений в регламент законодательного органа одобрили депутаты на сессии 12 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также дата окончания парламентских каникул установлена 10 сентября вместо 15-го. Это связано с требованием федерации до 15 сентября утвердить величину прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте РФ.

Также ввиду того, что на сессии Собрания депутатов используется электронная система голосования, которая отражает на экране фамилии депутатов, желающих выступить по рассматриваемому вопросу, из полномочий секретаря сессии исключаются данные обязанности.

Статья 137 Регламента в соответствии со статьей 31 Устава области предусматривает заслушивание ежегодного отчёта губернатора области о деятельности администрации области. В статью внесены редакционные правки в части срока формирования и направления в администрацию области интересующих вопросов.

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