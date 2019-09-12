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Попытка уйти от столкновения стала причиной аварии на трассе Петербург – Псков

Фото очевидцев аварии из группы "Жесть по-псковски" в соцсети "ВКонтакте"

По предварительным данным, попытка водителя автомобиля «Шкода Рапид» уйти от столкновения с ехавшим впереди автомобилем стала причиной аварии на трассе Санкт-Петербург – Псков в Стругокрасненском районе утром 12 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Со слов водителя «Шкоды», рассказали в пресс-службе ведомства, ехавший перед ним автомобиль затормозил, и, чтобы уйти от столкновения, он выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру «ДАФ».

Наиболее серьёзные травмы в этом ДТП получил 23-летний водитель «Шкоды». У него рваные раны ноги и плеча, а также травма головы. Молодой человек помещён в больницу. Его 23-летний пассажир получил ушибы, госпитализация ему не потребовалась.

 

 

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