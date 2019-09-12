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Общество

Жителям Пушкинский Гор напомнили о мерах противопожарной безопасности

12 сентября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в поселке Пушкинские Горы провели профилактическое мероприятие по предупреждению пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росии по региону.

Особое внимание уделялось гражданам и многодетным семьям, проживающим в жилом секторе с печным отоплением.

В рамках проводимой профилактической операции «Отопительный сезон» с данной категорией граждан проведён дополнительный инструктаж по правилам содержания и безопасной эксплуатации отопительных печей, дымоходов, а также газовых бытовых приборов и электроприборов. Всем гражданам вручены памятки и листовки на противопожарную тематику. В ходе профилактического мероприятия посещено две многодетных семьи.

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