Пропавшего вечером 12 сентября подростка ищут в Пскове

10:10, 13 сентября 2019, ПАИ

В Пскове ведётся поиск 12-летнего Александра Смирнова. 12 сентября в 18:05 он ушёл из школы №12 на улице Труда и пропал, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рост пропавшего подростка 130 сантиметров, телосложение худощавое. Он был одет в серую рубашку, бордовую жилетку, чёрные брюки и чёрные кроссовки. При себе у него были рюкзак и зелёная сумка со сменной обувью.

Всех, кому что-то известно о пропавшем ребёнке, просят обратиться в дежурную часть полиции по телефону 02.