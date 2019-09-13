Пропавший в Пскове ребёнок найден живым

13:10, 13 сентября 2019, ПАИ

Пропавший в Пскове 12-летний Александр Смирнов найден. Об этом Псковскому агентству информации сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

По её словам, подростка увидели жители на одной из улиц Пскова, о чём сообщили в полицию. «Он жив и здоров. Слава Богу никак преступлений в отношении ребёнка не было совершено», - сказала Наталия Соколова.

Она добавила, что теперь будет организована работа психолога и с самим подростком, и с его родителями, и с педагогическим коллективом. «Тут главное не навредить», - заявила Наталия Соколова.

Александр Смирнов пропал вечером 12 сентября. В 18:05 он вышел из школы №12 на улице Труда и не вернулся домой.