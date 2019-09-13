0
15:53
Разбушевавшаяся в Петербурге непогода придёт в Псковскую область
13:10
Пропавший в Пскове ребёнок найден живым
11:36
Полиция призывает откликнуться всех, кто с вечера 12 сентября видел пропавшего в Пскове ребёнка
10:38
Лесные пожары возобновились в Псковской области
13:13
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
09:51
Лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля произошло на трассе Петербург – Псков, есть пострадавшие
22:03
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
Еще новости
Происшествия

Пропавший в Пскове ребёнок найден живым

Пропавший в Пскове 12-летний Александр Смирнов найден. Об этом Псковскому агентству информации сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

По её словам, подростка увидели жители на одной из улиц Пскова, о чём сообщили в полицию. «Он жив и здоров. Слава Богу никак преступлений в отношении ребёнка  не было совершено», - сказала Наталия Соколова.

Она добавила, что теперь будет организована работа психолога и с самим подростком, и с его родителями, и с педагогическим коллективом. «Тут главное не навредить», - заявила Наталия Соколова.

Александр Смирнов пропал вечером 12 сентября. В 18:05 он вышел из школы №12 на улице Труда и не вернулся домой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Разбушевавшаяся в Петербурге непогода придёт в Псковскую область
13 сентября 2019
Разбушевавшаяся в Петербурге непогода придёт в Псковскую область
Пропавший в Пскове ребёнок найден живым
13 сентября 2019
Пропавший в Пскове ребёнок найден живым
Полиция призывает откликнуться всех, кто с вечера 12 сентября видел пропавшего в Пскове ребёнка
13 сентября 2019
Полиция призывает откликнуться всех, кто с вечера 12 сентября видел пропавшего в Пскове ребёнка
Лесные пожары возобновились в Псковской области
13 сентября 2019
Лесные пожары возобновились в Псковской области
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
12 сентября 2019
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
Лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля произошло на трассе Петербург – Псков, есть пострадавшие
12 сентября 2019
Лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля произошло на трассе Петербург – Псков, есть пострадавшие
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
11 сентября 2019
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
Под подписку о невыезде взят виновник ДТП с тремя микроавтобусами на трассе Санкт-Петербург — Псков
10 сентября 2019
Под подписку о невыезде взят виновник ДТП с тремя микроавтобусами на трассе Санкт-Петербург — Псков 4

Идет загрузка...