0
13:10
Пропавший в Пскове ребёнок найден живым
11:36
Полиция призывает откликнуться всех, кто с вечера 12 сентября видел пропавшего в Пскове ребёнка
10:38
Лесные пожары возобновились в Псковской области
13:13
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
09:51
Лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля произошло на трассе Петербург – Псков, есть пострадавшие
22:03
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
13:11
Под подписку о невыезде взят виновник ДТП с тремя микроавтобусами на трассе Санкт-Петербург — Псков
Еще новости
Происшествия

Тюрьма грозит восьми иностранцам за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе

До 6 лет лишения свободы грозит восьми иностранным гражданам за незаконный переход Государственной границы Российской Федерации в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что 29 августа около 20:00 иностранцы, среди которых был один несовершеннолетний, находились на территории Пыталовского района без действительных документов на право выезда из РФ. Пешком они направились в сторону границы России и Латвии и в 2 тыс. 150 метрах северо-восточнее урочища Горки незаконно пересекли её.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанным предъявлено обвинение, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пропавший в Пскове ребёнок найден живым
13 сентября 2019
Пропавший в Пскове ребёнок найден живым
Полиция призывает откликнуться всех, кто с вечера 12 сентября видел пропавшего в Пскове ребёнка
13 сентября 2019
Полиция призывает откликнуться всех, кто с вечера 12 сентября видел пропавшего в Пскове ребёнка
Лесные пожары возобновились в Псковской области
13 сентября 2019
Лесные пожары возобновились в Псковской области
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
12 сентября 2019
Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января
Лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля произошло на трассе Петербург – Псков, есть пострадавшие
12 сентября 2019
Лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля произошло на трассе Петербург – Псков, есть пострадавшие
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
11 сентября 2019
14-летний подросток пострадал в аварии на автодороге Петербург - Псков
Под подписку о невыезде взят виновник ДТП с тремя микроавтобусами на трассе Санкт-Петербург — Псков
10 сентября 2019
Под подписку о невыезде взят виновник ДТП с тремя микроавтобусами на трассе Санкт-Петербург — Псков 4
«Не оставляйте банки на балконе»: Названа причина пожара в многоэтажном доме на улице Коммунальной в Пскове
08 сентября 2019
«Не оставляйте банки на балконе»: Названа причина пожара в многоэтажном доме на улице Коммунальной в Пскове

Идет загрузка...