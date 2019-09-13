Тюрьма грозит восьми иностранцам за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе

14:04, 13 сентября 2019, ПАИ

До 6 лет лишения свободы грозит восьми иностранным гражданам за незаконный переход Государственной границы Российской Федерации в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что 29 августа около 20:00 иностранцы, среди которых был один несовершеннолетний, находились на территории Пыталовского района без действительных документов на право выезда из РФ. Пешком они направились в сторону границы России и Латвии и в 2 тыс. 150 метрах северо-восточнее урочища Горки незаконно пересекли её.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанным предъявлено обвинение, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.