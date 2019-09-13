Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта

17:44, 13 сентября 2019, ПАИ

13 сентября в Москве прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерников а и министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Минспорта России, в центре внимания были вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, создание условий для вовлечения молодежи в спорт.

Особое внимание уделили судьбе стадиона «Машиностроитель».

«Мы обсудили завершение строительства стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Стадион был в плохом состоянии, и мы вместе с регионом приняли решение о его реконструкции. В этом году планируем ввод в эксплуатацию первой очереди», - прокомментировал по итогам встречи Павел Колобков.

Говорили также о создании образовательно-спортивного центра, Центра спортивной гимнастики.

Глава региона сообщил о работе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». «В этом году будет построено 10 площадок ГТО, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и уже установлено 100 небольших воркаут-площадок по территории всей Псковской области», – рассказал Михаил Ведерников.

Стадион «Машиностроитель» был включен в план мероприятий к Ганзейским дням Нового времени. На объекте предложено выполнить не только работы по реконструкции, но и расширить его возможности, создав на площадке спортивного объекта новый многофункциональный комплекс.