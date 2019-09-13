0
17:44
Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
22:11
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
11:16
Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании: Пора обратить внимание на молодежь
11:58
Власти Псковской области смогут оперативнее работать с госпрограммами
21:52
Губернаторская повестка: В ручном режиме
15:21
Итоги голосования в Псковской области: Кто победил на выборах глав районов и прошёл в собрания
13:28
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области превысила 80%
Еще новости
Политика

Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта

13 сентября в Москве прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерников а и министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Минспорта России, в центре внимания были вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, создание условий для вовлечения молодежи в спорт.

Особое внимание уделили судьбе стадиона «Машиностроитель».

«Мы обсудили завершение строительства стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Стадион был в плохом состоянии, и мы вместе с регионом приняли решение о его реконструкции. В этом году планируем ввод в эксплуатацию первой очереди», - прокомментировал по итогам встречи Павел Колобков.

Говорили также о создании образовательно-спортивного центра, Центра спортивной гимнастики.

Глава региона сообщил о работе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». «В этом году будет построено 10 площадок ГТО, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и уже установлено 100 небольших воркаут-площадок по территории всей Псковской области», – рассказал Михаил Ведерников.

Стадион «Машиностроитель» был включен в план мероприятий к Ганзейским дням Нового времени. На объекте предложено выполнить не только работы по реконструкции, но и расширить его возможности, создав на площадке спортивного объекта новый многофункциональный комплекс.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
13 сентября 2019
Судьбу стадиона «Машиностроитель» обсудил псковский губернатор с министром спорта
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
12 сентября 2019
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании: Пора обратить внимание на молодежь
12 сентября 2019
Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании: Пора обратить внимание на молодежь
Власти Псковской области смогут оперативнее работать с госпрограммами
11 сентября 2019
Власти Псковской области смогут оперативнее работать с госпрограммами
Итоги голосования в Псковской области: Кто победил на выборах глав районов и прошёл в собрания
09 сентября 2019
Итоги голосования в Псковской области: Кто победил на выборах глав районов и прошёл в собрания
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области превысила 80%
09 сентября 2019
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области превысила 80%
85 звонков избирателей поступило на «горячую линию» в Псковской области в день выборов
09 сентября 2019
85 звонков избирателей поступило на «горячую линию» в Псковской области в день выборов
Избирательная комиссия Псковской области: Выборная кампания в регионе была высококонкурентной
09 сентября 2019
Избирательная комиссия Псковской области: Выборная кампания в регионе была высококонкурентной

Идет загрузка...