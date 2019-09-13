Украине предложили войти в состав России

19:36, 13 сентября 2019, ПАИ

Украина может стать одним целым с Крымом, только при условии вхождения в состав России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщает РИА Новости.

Так Сергей Цеков ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который недавно заявил о возвращении Крыма в состав Украины. По мнению сенатора, все, о чем сейчас говорят украинские власти - «сказки для избирателей». Крым стал частью России согласно волеизъявлению крымчан, вернуться в Украину обратно он не может никак, подчеркнул сенатор.

При этом Сергей Цеков считает, что Украине уготован путь интеграции с Россией с дальнейшим «стиранием границ».