Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за опухоли мозга

10:19, 14 сентября 2019, ПАИ

Актриса Анастасия Заворотнюк введена в медикаментозную кому. Как пишет газета «Известия», у артистки наблюдается крайне тяжелое состояние из-за диагностированной последней стадии опухоли мозга.

Сообщается, что врачи размышляют над дальнейшими действиями – решается вопрос об операции, но в таком состоянии, по мнению специалистов, это может быть опасно.

По данным журналистов, сейчас актриса находится в реанимации в одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.

Супруги Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк узнали о болезни спустя год после рождения дочери. Актриса отправилась в Европу на лечение, но две недели назад вернулась в Москву.

Нейрохирург Александр Тушев заявил, что «прогнозы неутешительные» и продлить жизнь человека способна только лучевая хирургия и химиотерапия. Но полностью опухоль вылечить нельзя, добавил медик.

Он также отметил, что средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года.