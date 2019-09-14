Жителям двух деревень в Стругокрасненском районе напомнили о пожарной безопасности

17:39, 14 сентября 2019, ПАИ

14 сентября в деревнях Княжицы и Новоселье Стругокрасненского района в рамках проведения профилактической операции «Отопление» и в целях профилактики пожаров и гибели граждан при пожарах специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам напомнили жителям о пожарной безопасности при подготовке к осенне-зимнему отопительному пожароопасному периоду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Специалисты ведомства посетили 33 частных дома, провели один рейд, два подворовых обхода, проинструктировали 41 гражданина, распространили 45 листовок и посетили одну многодетную семью.

Особое внимание сотрудники ведомства уделили правилам пользования приборами печного и электро-отопления, а также правилам пользования (эксплуатации) иных электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

Также профилактические мероприятия прошли в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов, для обслуживающего персонала был проведен инструктаж и тренировка по эвакуации. Проинструктировано 12 человек персонала и 31 человек обеспечиваемых.