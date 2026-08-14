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Общество

Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как выбрать качественный мёд

В преддверии Медового Спаса, который православные христиане отмечают 14 августа, эндокринолог клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ксения Вербецкая дала рекомендации по выбору качественного и безопасного мёда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Мёд, обладающий природными антибактериальными свойствами, может стать источником серьёзного отравления. Основные риски связаны с ботулизмом – споры бактерии Clostridium botulinum могут присутствовать в продукте. Для взрослых они обычно не опасны, но для детей до одного года употребление мёда категорически запрещено. Кроме того, мёд может быть токсичным, если пчёлы собирали нектар с ядовитых растений, а также часто подвергается фальсификации. По данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания, около 20 % образцов мёда на европейском рынке содержат следы подделки.

Чтобы обезопасить себя при покупке мёда, эксперты советуют приобретать продукт у производителей, имеющих сопроводительные документы – ветеринарные свидетельства и протоколы лабораторных испытаний. Не стоит покупать мёд в открытых ёмкостях на жаре. Качественный продукт имеет цветочный запах, оставляет лёгкое покалывание в горле и не должен быть жидким более нескольких месяцев после сбора – длительная жидкая консистенция указывает на наличие добавок или сильный нагрев. Хранить мёд следует в плотно закрытой стеклянной или керамической таре в тёмном месте при комнатной температуре, не нагревая выше 40 градусов.

Взрослому здоровому человеку без сахарного диабета достаточно одной-двух чайных ложек мёда в день. При появлении тошноты, рвоты, диареи, головокружения или нарушения сердечного ритма после употребления мёда необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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