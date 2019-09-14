Вылет самолета из Сочи в Псков задержан, изменилось и время обратного рейса

21:07, 14 сентября 2019, ПАИ

Вылет самолета из Сочи в Псков 14 сентября был задержан. В соответствии с расписанием его планировали на 13:55, однако в назначенное время борт не поднялся в небо. Как рассказали Псковскому агентству информации в компании «Азимут», являющейся перевозчиком на данном маршруте, вылет состоится 15 сентября в 3:40.

По данным авиакомпании, все пассажиры проинформированы либо через информационные службы аэропорта, либо через колл-центр перевозчика.

В Пскове самолет совершит посадку в 6:40.

Обратный вылет из Пскова в Сочи запланирован на 7:30, в точке назначения борт будет в 10:20.​