Мужчину с татуировкой в виде эмблемы воинской части разыскивают в Псковской области

09:28, 09 июля 2026, ПАИ

36-летнего Владимира Яковлева продолжают разыскивать в Псковской области. Уроженец деревни Голубово Псковского района в августе 2024 года без вести пропал в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

До настоящего времени местонахождение мужчины остаётся неизвестным. По имеющимся данным, ранее он работал разнорабочим на территории района Любятово.

На вид мужчине 35 лет, он худощавого телосложения, ростом 165–170 сантиметров, у него короткие чёрные волосы. На плече есть татуировка в виде эмблемы воинской части, в области локтя на правой руке – металлическая спица, на правой ноге – большое родимое пятно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Яковлева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.