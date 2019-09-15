О доходах священников рассказал митрополит Иларион

12:01, 15 сентября 2019, ПАИ

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви бывают от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, рассказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он заметил, что финансовое состояние прихода зависит от того, где он находится и сколько в нем прихожан. «Особенно бедные храмы - в сельской местности. Иногда священники живут не просто скромно, но очень бедно», - добавил Иларионю

По его словам, зарплата - не единственный доход служителей Церкви. «Помимо зарплаты у священника есть доход за совершение треб, особенно, если это вызов на дом: освятить машину, квартиру, покрестить, причастить», - рассказал митрополит Иларион и добавил, что плата за совершение этих обрядов - рекомендованная, а не обязательная.

«Человек приходит и говорит: «Я хочу креститься, сколько это будет стоить?». Ответ должен быть такой: «Это нисколько не будет стоить». Тогда человек спрашивает: «Я все-таки что-то хочу пожертвовать на Церковь, как вы порекомендуете?». Тогда мы говорим, что рекомендуемое пожертвование такое», - пояснил митрополит Иларион.

Он подчеркнул, что никому не могут отказать в совершении таинства, например, крещении, отпевании, венчании, если люди не могут заплатить.

