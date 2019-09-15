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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил работников и ветеранов лесной отрасли за честный труд

Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что леса занимают порядка 2,4 млн га или почти 40% территории Псковской области. «Сохранение и рациональное использование лесных ресурсов является для нас одним из важнейших направлений государственной политики нашего региона. Помощь в обнаружении и ликвидации лесных пожаров, борьба с незаконными вырубками и браконьерством, восстановление лесов, защита экологической безопасности — все это непростые вызовы, с которыми сотрудники отрасли работают в ежедневном режиме», - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в сентября исполняется 75 лет со дня образования Псковского управления лесного хозяйства. «Все эти десятилетия наши лесники неизменно стоят на страже природного богатства, помогают рационально использовать, сохранять и развивать его ресурсы. Благодарю вас за честный труд и любовь к родной земле. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!» - пожелал Михаил Ведерников.

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