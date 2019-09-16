0
11:46
«Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» будут курсировать по пятницам с 20 сентября
11:22
Полицейские устанавливают личность мужчины по факту кражи на Запсковье
11:10
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы
10:43
Более тысячи псковичей обратились на «горячую линию» по переходу на цифровое телевещание
09:50
Псковская область вышла на четвёртое место в голосовании за лучшие регионы для экскурсионного отдыха в России
09:44
В Пскове задержана замглавы судебных приставов Санкт-Петербурга при передаче денег
09:39
Четвёртый день ведутся поиски пенсионера в лесу в Пустошкинском районе
Еще новости
Общество

Полицейские устанавливают личность мужчины по факту кражи на Запсковье

Фото: УМВД России по Псковской области

По факту кражи, совершенной в сентябре на Запсковье, УМВД России по городу Пскову устанавливает личность изображенного на фото мужчины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что преступление произошло в одном из магазинов на Запсковье. У потерпевшего был похищен мобильный телефон. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке или месте его нахождения, просят обратиться по телефонам 02, (911) 373-98-78 или в ближайший отдел полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» будут курсировать по пятницам с 20 сентября
16 сентября 2019
«Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» будут курсировать по пятницам с 20 сентября
Полицейские устанавливают личность мужчины по факту кражи на Запсковье
16 сентября 2019
Полицейские устанавливают личность мужчины по факту кражи на Запсковье
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы
16 сентября 2019
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы
Более тысячи псковичей обратились на «горячую линию» по переходу на цифровое телевещание
16 сентября 2019
Более тысячи псковичей обратились на «горячую линию» по переходу на цифровое телевещание
Псковская область вышла на четвёртое место в голосовании за лучшие регионы для экскурсионного отдыха в России
16 сентября 2019
Псковская область вышла на четвёртое место в голосовании за лучшие регионы для экскурсионного отдыха в России
В Пскове задержана замглавы судебных приставов Санкт-Петербурга при передаче денег
16 сентября 2019
В Пскове задержана замглавы судебных приставов Санкт-Петербурга при передаче денег
Четвёртый день ведутся поиски пенсионера в лесу в Пустошкинском районе
16 сентября 2019
Четвёртый день ведутся поиски пенсионера в лесу в Пустошкинском районе
Фотоклуб «Чёткость» открывается в Пскове
15 сентября 2019
Фотоклуб «Чёткость» открывается в Пскове

Идет загрузка...