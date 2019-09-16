Полицейские устанавливают личность мужчины по факту кражи на Запсковье

11:22, 16 сентября 2019, ПАИ

По факту кражи, совершенной в сентябре на Запсковье, УМВД России по городу Пскову устанавливает личность изображенного на фото мужчины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что преступление произошло в одном из магазинов на Запсковье. У потерпевшего был похищен мобильный телефон.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке или месте его нахождения, просят обратиться по телефонам 02, (911) 373-98-78 или в ближайший отдел полиции.