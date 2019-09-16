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Общество

Реконструкторы из Пскова отправятся на фестиваль «Поле Куликово»

Фото пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле"

19-21 сентября военно-исторический клуб из Пскова «Плесков-град» примет участие в фестивале на Куликовом поле у деревни Татинки в Тульской области. Реконструкторы откроют празднование 639-й годовщины Куликовской битвы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Фестиваль «Поле Куликово» проводится с 1997 года в преддверии празднования годовщин Куликовской битвы. В этом году его участниками станут порядка 350 представителей военно-исторических клубов. На Куликово поле приедут реконструкторы и ремесленники не только из Пскова, но и из Саратова, Ижевска, Белгорода, Санкт-Петербурга, Переславля-Залесского, Воронежа, Рыбинска, Тулы, Москвы, Калуги, Пензы, Калининграда, Владимира, Липецка, Рязани, Харькова. 

На фестиваль «Поле Куликово» съезжаются любители истории разных направлений. Одни возрождают традиции Руси и Золотой Орды эпохи Куликовской битвы, быт, костюм, ремесла, кухню двух культур. Другие осваивают средневековую технику ведения боя и владения оружием. 

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