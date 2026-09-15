Прокуратура выявила нарушения на стоянке судов в Пскове

17:15, 15 сентября 2026, ПАИ

Нарушения выявлены на базе-стоянке для маломерных судов в Пскове после проверки, проведённой по обращению местного жителя на личном приёме у Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Установлено, что объект эксплуатируется без разрешения государственной инспекции по маломерным судам, причал не поставлен на учёт, журнал приписного флота не ведётся, условия водопользования не соблюдаются.

Псковский транспортный прокурор внёс представление и возбудил дела об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Как сообщалось ранее, с начала года инспекторы центра ГИМС провели в Псковской области более 200 контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых выявили 70 административных правонарушений.