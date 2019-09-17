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Политика

Эстония должна самостоятельно вести диалог с Россией, заявила президент республики

Эстония должна самостоятельно вести диалог с Россией, заявила президент республики Керсти Кальюлайд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал ERR.

Керсти Кальюлайд уверена, что Эстонии следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией, а также обсуждают вопросы сотрудничества с РФ с другими союзниками и партнерами. По ее словам, после визита в Россию в апреле и встречи с главой государства Владимиром Путиным позиции Эстонии в этом смысле усилились.

«Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации и я могу высказывать наше мнение - французам или кому угодно - с заметно усиленных позиций», - заявила президент Эстонии.

18 апреля они приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики в Москве. После Керсти Кальюлайд встретилась с Владимиром Путиным, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц двух стран на протяжении долгого времени. Керсти Кальюлайд пригласила президента России посетить Эстонию в 2020 году.

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