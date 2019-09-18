Псковичи могут поесть руками в городском кафе «Вкус и Цвет»

17:32, 18 сентября 2019, ПАИ

25 сентября в Пскове в городском кафе «Вкус и Цвет» впервые пройдёт ужин в формате FINGER FOOD – его гостям предложат есть руками. Начнётся ужин в 19:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

«Каждый раз, приходя в ресторан, кафе или в гости, мы едим приборами, которые были придуманы для элегантного наслаждения пищей. Нам так проще думаете вы? Иногда, правда, можно заметить людей, которые пытаются есть пиццу, фрукты, булочки и многое другое приборами. Каждый человек, который хоть раз ел руками, утверждает, что, дотрагиваясь кончиками пальцев до еды, мы сигнализируем, передаем информацию желудку о том, что пища «на подходе», о текстуре и консистенции продуктов, о температуре и даже об уровне насыщенности специями, что подготавливает нашу пищеварительную систему к приему и обработке пищи, к выделению необходимых пищеварительных соков. Дотрагиваясь пальцами до пищи, мы придаем процессу еще и тактильное восприятие», - отметили в кафе «Вкус и Цвет».

Finger food - это специальный вечер, на котором гостям не предложат столовых приборов, только перчатки и фартуки.

В меню в этот день будут салат «Цезария» с хрустящими сухариками, горячий сет, в который войдут жареная ряпушка с соусом «Тар-тар», куриные стрипсы с красным соусом, свиные ребрышки в медово-горчичном соусе с картофелем. На десерт будут подавать меренги с ягодами и сливочным кремом.

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Бронирование мест – по телефону +7 (8112) 66-35-39.