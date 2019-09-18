Эксперт: Около половины выдворяемых из Псковской области нелегалов — граждане Вьетнама

11:33, 18 сентября 2019, ПАИ

С начала года силами судебных приставов Псковской области из России были выдворены около 140 нелегалов. Такие данные озвучил в рамках проекта ПАИ-live главный судебный пристав региона Сергей Колесников 18 сентября.

«43 процента отправленных на родину иностранных граждан — это граждане Вьетнама», - уточнил он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

В 2019 году, по его словам, впервые были выдворены граждане Эквадора, Великобритании, Ганы и Конго.

Сергей Колесников уточнил, что 84% граждан отправлены на родину за свой счёт или за счет средств родственников. Это позволило сэкономить в этом году более 2 миллионов рублей бюджетных средств.