Эксперт: Около половины выдворяемых из Псковской области нелегалов — граждане Вьетнама
С начала года силами судебных приставов Псковской области из России были выдворены около 140 нелегалов. Такие данные озвучил в рамках проекта ПАИ-live главный судебный пристав региона Сергей Колесников 18 сентября.
«43 процента отправленных на родину иностранных граждан — это граждане Вьетнама», - уточнил он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
В 2019 году, по его словам, впервые были выдворены граждане Эквадора, Великобритании, Ганы и Конго.
Сергей Колесников уточнил, что 84% граждан отправлены на родину за свой счёт или за счет средств родственников. Это позволило сэкономить в этом году более 2 миллионов рублей бюджетных средств.