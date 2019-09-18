Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи

14:23, 18 сентября 2019, ПАИ

В Омске 36-летняя местная жительница попала в больницу с травмами головы, которые получила при попытке сделать селфи с травматическим пистолетом в руке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Женщина взяла травматический пистолет своего сожителя, когда тот вышел в другую комнату. Она хотела сделать селфи с оружием и направила дуло в сторону головы. Но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок.

Пострадавшую отправили в больницу с травмами головы. По информации омской полиции, угрозы для жизни женщины нет.

При этом, во время осмотра квартиры, где произошёл несчастный случай, полицейские обнаружили и изъяли нунчаки, которые сожитель пострадавшей изготовил самостоятельно. В итоге в отношении мужчины завели уголовное дело по части 4 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление холодного оружия).